Нацполиция открыла 44 уголовных дела из-за местных выборов

18 уголовных производств начато до начала избирательного процесса, 26 - после 5 сентября.

Нацполиция открыла 44 уголовных дела из-за местных выборов
Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция начала 44 уголовных производства по фактам нарушения избирательного процесса местных выборов.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба Нацполиции Украины.

Клименко уточнил, что 18 уголовных производств начато до начала избирательного процесса, 26 - после 5 сентября.

"Это в основном препятствование осуществлению избирательного права. После начала избирательного процесса - предоставление неправомерных сведений в государственный реестр избирателей и подкуп избирателей. В двух уголовных производствах четырем лицам предъявлено подозрение", - сказал Игорь Клименко.

По словам главы Нацполиции, самыми распространенными нарушениями является предоставление денежного вознаграждения за смену мест голосования и голосов за определенного кандидата, а также раздача бесплатных подарков с логотипами кандидатов, продуктов питания и средств гигиены, организация бесплатных поездок.

Он также призвал людей информировать полицию о выявлении нарушений.

"Мы создали чат-бот в Telegram. Он позволяет в онлайн-режиме принимать информацию с места нарушений, а полиции - оперативно проверять и реагировать на такие сообщения", - сказал Игорь Клименко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия совместно с экспертами профильных министерств и военными медиками разработала алгоритм проведения местных выборов 25 октября. В алгоритме предлагали разрешить голосовать людям с симптомами заболеваний, но в отдельной кабине.

По данным Комитета избирателей, почти половина из зарегистрированных в Украине политических партий проигнорировали местные выборы. Всего об участии в выборах заявили 194 партии.

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