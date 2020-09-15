ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко (обновлено)

Иван Фищенко может выйти под залог в 1 млн гривень.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Только что ВАКС избрал меру пресечения по делу помощника депутата Ивана Фищенко на период следствия - содержание под стражей или залог в 1,5 миллиона гривень! В решении суда указано, что вымогательство взятки Фищенко осуществлял совместно с народным депутатом Слугой народа Александром Юрченко", - написал Бутусов в фейсбуке.

Обновление. В специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили арест помощника нардепа Юрченко.

"По ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата Украины, подозреваемому в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение", - информирует пресс-служба САП.

Сообщается, что судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1000552 гривень залога.

Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

Напомним, вчера народный депутат Украины Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга Народа" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

О том, что Юрченко якобы причастен к вымогательству взятки, несколько дней назад сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам журналиста Юрия Бутусова, Александр Юрченко и его помощник Иван Фищенко пойманы НАБУ на взятке, которуе те якобы планировали получить за продвижение законопроекта. К ним якобы обратился инвестор, который заявил о намерении построить мусороперерабатывающий завод. И предложил внести поправки в законодательство с целью предоставления компании "зеленого тарифа". За это Фищенко требовал 13 тысяч долларов.

За это Фищенко требовал 13 тысяч долларов. 3 августа в компании согласились выплатить взятку. Через несколько дней Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект №2207-1 "Об управлении отходами".

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу о взяточничестве.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что, прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", - заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

Позже НАБУ обнародовало видеоматериалы досудебного следствия, отметив, что летом 2020 года НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают взятки за использование своих полномочий и обязанностей народных депутатов. НАБУ разработало спецоперацию и включило в ее состав детектива под прикрытием.