Рада поддержала налоговые льготы для сферы культуры, туризма и креативных индустрий

Президентский законопроект принят в первом чтении

Рада поддержала налоговые льготы для сферы культуры, туризма и креативных индустрий
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Документ поддержали 273 народных депутата.

Внесенный главой государства в июле как неотложный, законопроект должен способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

Проект закона предусматривает:

  • освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;
  • льготную ставку НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий;
  • снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;
  • с 2023 по 2025 год - временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии;
  • освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием, и продление до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.

Сниженная ставка НДС для культурных и креативных индустрий для стимулирования спроса в этих отраслях существует во многих странах Европы и мира. Во Франции, Испании и других странах Евросоюза это дает дополнительный толчок развитию культуры, особенно в условиях кризиса.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон для поддержки культуры и креативных индустрий. Среди прочего, закон предусматривает государственную субсидию для кинематографии в объеме до 100% от сметы кино.

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