В Офисе президента прокомментировали выход Юрченко из фракции "Слуга народа"

В ОП такое решение нардепа поддерживают и призывают его сотрудничать со следствием.

В Офисе президента считают уместным выход народного депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга Народа" из-за расследования дела о вероятном взяточничестве со стороны его помощника.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко будет в полной мере сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что Владимир Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела.

"Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена полностью. Никаких исключений из этого правила ни для кого в государстве не было и не будет", - добавили в ОП.

Напомним, вчера народный депутат Украины Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга народа" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

О том, что Юрченко якобы причастен к вымогательству взятки, несколько дней назад сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам журналиста Юрия Бутусова, Александр Юрченко и его помощник Иван Фищенко пойманы НАБУ на взятке, которую те якобы планировали получить за продвижение законопроекта. К ним якобы обратился инвестор, заявивший о намерении построить мусороперерабатывающий завод. И предложил внести поправки в законодательство с целью предоставления компании "зеленого тарифа". За это Фищенко требовал 13 тысяч долларов.

3 августа в компании согласились выплатить взятку. Через несколько дней Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами".

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу о взяточничестве.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что, прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", - заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

Впоследствии НАБУ обнародовало видеоматериалы досудебного следствия, отметив, что летом 2020 года НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают взятки за использование своих полномочий и обязанностей народных депутатов. НАБУ разработало спецоперацию и включило в ее состав детектива под прикрытием.