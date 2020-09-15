Гончаренко призвал прекратить давление на телеканал "Прямой"

Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко во время выступления в зале Верховной Рады заявил о продолжении преследования оппозиционного власти телеканала «Прямой» и призвал Генпрокурора Ирину Венедиктову прекратить давление.

«Когда вас избирали, я сказал, что наконец впервые в истории Украины женщина становится Генеральным прокурором, потому что богиня Фемида - женщина. Только у Фемиды повязка на глазах, а у вас партбилет «Слуги народа» в кармане. Оказалось, что на самом деле я был, к сожалению, прав, потому что когда речь идет о телеканале «Прямой», вы почему-то не видите, что это расследует ГБР, к которому это никакого отношения не имеет. Вы не видите решения Шевченковского райсуда, который обязывает вас рассмотреть ходатайство о незаконности этого расследования. И вообще это давление на оппозиционные СМИ », - отметил Гончаренко.

«Когда речь идет о «вагнергейте», что-то вы не спешите регистрировать производство. Нам бы хотелось услышать, каким образом происходит расследование слива из самых высоких эшелонов власти, что привело к развалу операции, чтобы военные преступники были наказаны», - добавил народный депутат.

Между тем, телеканал «Прямой» сообщил, что в ближайшее время ждет обысков, которые, по источникам журналистов, планируются силовиками на основании решения скандального Печерского суда.

Также сообщается, что комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова намерен обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией, сложившейся в отношении лишения лицензии радиостанции «Прямой FM». Как известно, Нацсовет вопреки заверениям парламентского комитета лишил лицензий на вещание радио «Прямой ФМ».

Напомним, экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий ранее сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала «Прямой» в качестве вещественного доказательства с последующей передачей его в АРМА. После чего на «Прямом» должна состояться смена менеджмента, который обеспечит смену редакционной политики оппозиционного телеканала.