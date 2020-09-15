Рада проголосовала за создание ВСК по вопросам коррупции в ГАСИ

Верховная Рада Украины приняла решение о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Елена Шуляк.

Постановление №3568 поддержали 316 нардепов.

"316 "за". Борьба началась. Следственная комиссия будет:

расследовать факты коррупции, злоупотреблений и/или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами;

собирать информацию и получать объяснения;

разрабатывать предложения для ВР, Кабмина и др. на основании результатов расследования;

инициировать вопрос о привлечении виновных в совершении правонарушений", - написала Шуляк.