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2020-09-15
Рада проголосовала за создание ВСК по вопросам коррупции в ГАСИ
Это решение поддержали 316 нардепов.
Фото: nus.org.ua
Верховная Рада Украины приняла решение о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Об этом сообщила в Facebook народный депутат Елена Шуляк.
Постановление №3568 поддержали 316 нардепов.
"316 "за". Борьба началась. Следственная комиссия будет:
- расследовать факты коррупции, злоупотреблений и/или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами;
- собирать информацию и получать объяснения;
- разрабатывать предложения для ВР, Кабмина и др. на основании результатов расследования;
- инициировать вопрос о привлечении виновных в совершении правонарушений", - написала Шуляк.
Напомним, в январе в ГАСИ провели аудит и создали комиссию для публичного рассмотрения решений. Были обнаружены критические нарушения, которые составляют значительные коррупционные риски и нарушают действующие нормы законодательства.