Рада проголосовала за создание ВСК по вопросам коррупции в ГАСИ

Это решение поддержали 316 нардепов.

Рада проголосовала за создание ВСК по вопросам коррупции в ГАСИ
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада Украины приняла решение о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Елена Шуляк.

Постановление №3568 поддержали 316 нардепов.

"316 "за". Борьба началась. Следственная комиссия будет:

  • расследовать факты коррупции, злоупотреблений и/или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами;
  • собирать информацию и получать объяснения;
  • разрабатывать предложения для ВР, Кабмина и др. на основании результатов расследования;
  • инициировать вопрос о привлечении виновных в совершении правонарушений", - написала Шуляк.

Напомним, в январе в ГАСИ провели аудит и создали комиссию для публичного рассмотрения решений. Были обнаружены критические нарушения, которые составляют значительные коррупционные риски и нарушают действующие нормы законодательства.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Рада поддержала налоговые льготы для сферы культуры, туризма и креативных индустрийРада поддержала налоговые льготы для сферы культуры, туризма и креативных индустрий
Рада поддержала законопроект Зеленского об увеличении штрафов за уклонение от мобилизацииРада поддержала законопроект Зеленского об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации
Рада отменила справки о судимости для кандидатов в депутатыРада отменила справки о судимости для кандидатов в депутаты
Рада приняла Заявление относительно ситуации в Беларуси с осуждением действий режима Лукашенко (дополнено)Рада приняла Заявление относительно ситуации в Беларуси с осуждением действий режима Лукашенко (дополнено)
Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада", - КучеренкоВласть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада", - Кучеренко
Рада не планирует пересматривать постановление о проведении местных выборовРада не планирует пересматривать постановление о проведении местных выборов
Козак заявил, что Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборахКозак заявил, что Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах
Порошенко: "Санкции от РоSSии - как награда за оборону Украины"Порошенко: "Санкции от РоSSии - как награда за оборону Украины"
Рада будет рассматривать "наиболее умеренное" заявление по выборам в БеларусиРада будет рассматривать "наиболее умеренное" заявление по выборам в Беларуси
Рада отклонила постановление о назначении своих представителей в конкурсную комиссию САПРада отклонила постановление о назначении своих представителей в конкурсную комиссию САП
Последние новости
Подгружаем последние новости