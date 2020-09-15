МИД Украины просит Беларусь не оформлять на выезд в Украину паломников, не подпадающих под категорию исключений

МИД также просит иностранцев соблюдать законы Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

МИД Украины просит Беларусь не оформлять на выезд в Украину паломников, не подпадающих под категорию исключений

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину иностранцев, которые не подпадают под категорию исключений.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в комментарии относительно ситуации на украинско-белорусской границе.

"С целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев МИД Украины обратился к Белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений", - говорится в сообщении.

Также в МИД попросили всех путешественников уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу.

"МИД Украины обращает внимание иностранцев и лиц без гражданства на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории", - отметили в министерстве.

В МИД добавили, что согласно положениям постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", на время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа 2020 года до 00 часов 00 минут 28 сентября 2020 года запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений.

Напомним, по состоянию на утро 15 сентября на границе с Беларусью по-прежнему находятся несколько сотен хасидов, которые пытаются попасть в Украину, несмотря на ограничения въезда.

В Офисе президента сообщили, что ситуация на украинско-белорусской границе полностью контролируется.

Вчера вечером белорусские пограничники сообщили о присутствии в пунктах пропуска на границе с Украиной более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. С представителями хасидов встретился глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он предупредил их об ответственности в случае нарушения границы.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, так как это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал президента вмешаться в ситуацию. Правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани.

На время паломничества хасидов в городе с 15 по 21 сентября усилили карантин. В районе паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

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