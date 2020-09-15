В Чехии загорелись склады со списанными боеприпасами

Людей в радиусе полкилометра эвакуировали.

В Чехии загорелись склады со списанными боеприпасами
Фото: publish.#twitter#.com

В городе Теплице на севере Чехии, недалеко от границы с Германией, горят склады со списанными боеприпасами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Чехии.

"Полицейские вместе с пожарными помогают справиться с огнем, пылающим в помещении складов в Билине, которые арендует пиротехническая служба парламента Чешской Республики для хранения списанных боеприпасов. Все находившиеся в радиусе 500 метров эвакуированы, это стеклозавод и несколько компаний. Жилых зданий в этой зоне нет", - говорится в сообщении в Twitter.

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— Policie ?R (@PolicieCZ) September 15, 2020

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Фото: publish.#twitter#.com

Напомним, в прошлом году склады с боеприпасами взорвались в Красноярском крае РоSSии. В результате ЧП получили ранения 12 человек.

Напомним, 26 сентября 2017 года произошел пожар на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Правоохранительные органы заявляли, что причиной взрывов стала диверсия. Позже было установлено, что в арсенал перед пожаром частная фирма завезла легковоспламеняющиеся вещества и пожароопасные предметы.

23 марта 2017 года на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия.

9 октября 2018 года склады с боеприпасами взорвались в Ичне Черниговской области.

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