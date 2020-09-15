"Дело Шеремета": ЕСПЧ получил заявление от Антоненко (документ)
Ранее в Европейский суд по правам человека пожаловался адвокат Юлии Кузьменко.
Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от фигуранта по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрея Антоненко против Украины.
Об этом сообщается на странице Free Riff в фейсбуке.
"Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от господина Антоненко против Украины, поданного Дмитрием Круговым (адвокатом Антоненко - ред.) от 23 июня 2020 года. Заявлению Antonenko v. Ukraine присвоен №29341/20", - отметил руководитель привлеченной к защите Антоненко юридической фирмы "Сенс консалтинг" Леонид Маслов.
Юристы разъяснили основные тезисы этого заявления. В частности, отмечается, что Антоненко был задержан практически 12 декабря 2019 года не позднее 15:10, однако время задержания было задокументировано как 23:05. При этом задержание проводилось со ссылкой на постановление следственного судьи, объявленное в 18:40.
"До 18:40 заявитель был задержан без постановления следственного судьи, а затем - на основании постановления, вынесенного под влиянием заблуждения. Указанное нарушение является как отдельным, так и может рассматриваться в связи с дальнейшим заключением, ведь заявитель таким образом был лишен возможности самостоятельно, свободно, без наручников, прибыть к судье на следующий день, продемонстрировав таким образом свою добрую волю и отсутствие намерения скрываться", - объясняют юристы.
Отмечается также, что подозрение было "явно необоснованным, так как исходило исключительно из сходства в манере ходьбы с предполагаемым преступником на видео".
При этом отмечается, что Антоненко не был знаком или как-то связан с жертвой и другими подозреваемыми.
"Он не был причастен к другим правонарушениям и не был связан с террористическими или экстремистскими организациями, не имел никаких военных или технических навыков. Нацистский мотив (заявитель имеет еврейское происхождение) выдвинут произвольно, с целью общественной дискредитации и "CopyPaste" заимствован из другого дела", - говорится в тезисах.
Отмечается, что Антоненко просит ЕСПЧ исследовать механизм искажения органами украинской власти стандарта "обоснованное подозрение". Он заключается в том, что "объективный наблюдатель" должен быть осведомлен обо всех имеющихся фактах, а не только о тех, которые выгодны стороне обвинения с сокрытием остальных от защиты и следственного судьи".
Напомним, 26 августа адвокат другой фигурантки этого дела, врача Юлии Кузьменко, заявил, что Европейский суд по правам человека подтвердил получение его жалоб относительно действий в отношении его подзащитной, совершенных в рамках дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины.
12 декабря 2019 года подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.
Организатором убийства следствие назвало Антоненко.
21 мая 2020 года подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.
11 августа Апелляционный суд отпустил волонтера и врача Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей до 23 октября. Обвиняемых по делу Шеремета будут судить присяжные.
18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.