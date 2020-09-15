В рамках визита Зеленского в Вену Украина и Австрия подписали два меморандума и соглашение

Украина и Австрия в рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Вену подписали два меморандума и соглашение.

Первый - о взаимопонимании между Киевской областью и федеральной землей Нижняя Австрия. Документ подписали глава Киевской ОГА Василий Володин и глава правительства Нижней Австрии. Трансляция подписания велась на странице Офиса президента в Facebook.

Второй меморандум касается сотрудничества в поддержке детей из семей в Харьковской области между городом Харьков и организацией Global 2020. Документ подписал руководитель этой организации и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Также подписано соглашение о поддержке детей в Луганской области между Луганской ОГА и организацией "Дети Чернобыля".

На совместной пресс-конференции президента Украины и Федерального президента Республики Австрия речь шла о мире на Донбассе и коронавирусе.

Федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен выразил надежду, что мир скоро получит вакцину от ковида.

Владимир Зеленский поблагодарил за приглашение в Австрию. Он отметил, что стал первым, кто посетил Вену с официальным визитом за время пандемии.

"Австрия является шестым по объему инвестором в экономику Украины. Австрийский капитал представлен в нашей банковской и страховой сфере, деревообработке ... Не могу не отметить практическую поддержку Австрии на евроинтеграционном пути Украины", - сообщил Зеленский.

Напомним, что это первый визит украинского президента в другое государство за время пандемии. Сообщалось, что запланированы встречи с федеральным канцлером Курцом и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.