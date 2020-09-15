Остановка Северного потока-2 не в нашей компетенции – представитель ЕС

Остановка Северного потока-2 не в нашей компетенции – представитель ЕС

Прекращение проекта "Северный поток 2" не входит в компетенцию Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Некоторые из вас говорят, что надо положить конец будущему "Северному потоку". Еще раз: это не входит в нашу компетенцию", - сказал Ж.Боррель, выступая с заключительным словом после дебатов во вторник в Европейском парламенте.

"(Европейская) комиссия никогда не выражала большого энтузиазма относительно этого газопровода", - добавил Ж.Боррель.

7 сентября представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сказал, что канцлер Ангела Меркель не исключает вероятность того, что позиция Берлина по проекту "Северный поток 2" может быть увязана с ответом на ситуацию с Навальным.

Бывший посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич отметил, что "РоSSия сама нанесла этот ущерб". "Если РоSSия намерена еще сверх этого ухудшать отношения (с Германией - ИФ), то должна тщательно взвесить свои интересы", - сказал фон Фрич.

МинПром по материалам Интерфакс

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