Генштаб раскрыл детали 10-дневных учений с участием военных из США и Великобритании

В стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020" примут участие военные подразделения вооруженных сил США и Великобритании.

Об этом сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран, передает Интерфакс-Украина.

"Впервые к проведению стратегических командно-штабных учений будут привлечены военные подразделения вооруженных сил стран-членов НАТО: США , Великобритании для совместного выполнения учебно-боевых задач, советники Представительства НАТО в Украине, представители офиса связи НАТО в Украине, также инструкторы , военные советники, наблюдатели от Соединенных Штатов, Великобритании, Федеративной Республики Германия, Литовской Республики и Республики Польша ", - сказал Таран на брифинге в Министерстве обороны Украины в Киеве .

Всего за проведением учений будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов, военных советников и наблюдателей.

"Их работа будет организована не только в воинских частях и подразделениях, штабах тактического уровня, но и на пунктах управления стратегического и оперативного уровней", - добавил Таран.

Он отметил, что в рамках мероприятий международного сотрудничества запланировано привлечение подразделений и тактических групп вооруженных сил НАТО для совместных действий во время отработки учебно-боевых задач.

"Предполагается привлечь ротную тактическую группу десантно-штурмовой бригады Великобритании, которая будет участвовать в комплексе тактических и тактико-специальных учений. Она совместно с подразделениями десантно-штурмовых войск ВС Украины будет отрабатывать вопросы высадки и захвата плацдарма по обеспечению форсирования средних, малых и больших водных препятствий, преодоления водной преграды десантно-переправочными средствами и понтонным мостом, ведения рейдовых действий. При этом в состав аппарата руководства заместителем руководителя тактических учений назначен командир десантно-штурмовой бригады Великобритании", - пояснил Таран.

Представитель Генштаба также отметил, что эта ротная тактическая группа прибывает в Украину путем переброски по воздуху с помощью военно-транспортных самолетов и будет осуществлять десантирование парашютным способом с оружием и снаряжением на полигоны ВСУ в районе проведения соответствующих учений.

Также предусматривается обеспечение обмена данными о воздушной и наземной обстановке, в частности с использованием самолетов AWACS E3A и беспилотных летательных аппаратов Global Hawk.

Таран добавил, что одновременно со стратегическими командно-штабными учениями предусматривается проведение других многонациональных учений и мероприятий с участием подразделений стран НАТО и стран-партнеров. Речь идет в частности об украинско-американских учениях Rapid Trident, учебно-боевом полете стратегических бомбардировщиков ВВС США с имитацией нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры и морским целям, тренировке воздушно-тактической группы сил специальных операций Вооруженных сил США в Европе с отработкой совместных задач с подразделениями сил специальных операций ВСУ.

Кроме того, будут проводиться плановые мероприятия подготовки с привлечением инструкторов тренировочных миссий UNIFIER, JMTG-U и ORBITAL.

Ранее мы сообщали, что 10-дневные учения "Объединенные усилия-2020" с подразделениями территориальной обороны состоятся на Херсонщине с 17 по 26 сентября.