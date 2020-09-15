Рада отменила справки о судимости для кандидатов в депутаты

Депутаты приняли закон о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины.

Рада отменила справки о судимости для кандидатов в депутаты
Фото: Lb.ua

Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах".

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Отмечается, что данный законопроект № 3995 был включен в повестку дня по просьбе всех депутатских фракций и групп.

Законом изъят пункт 9 части 1 статьи 222 Избирательного кодекса, который требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для кандидатов на местных выборах. Таким образом, для всех кандидатов "устанавливаются одинаковые условия для подтверждения несудимости путем указания об этом сведений в автобиографии".

Напомним, с 2017 года справки об отсутствии судимости выдают территориальные сервисные центры МВД.

До этого справку о наличии или отсутствии судимости должны были предоставлять кандидаты в депутаты областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также территориальных общин с населением более 10 тыс. человек. Вместе с тем для депутатов, которые баллотируются в советы или общины с населением менее 10 тыс. человек, а также кандидатам на должности всех сельских, поселковых, сельских и городских голов такую справку предоставлять было не нужно.

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