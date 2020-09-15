Глава МВД Израиля попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов, застрявших на границе с Беларусью

"Только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм".

Глава МВД Израиля попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов, застрявших на границе с Беларусью
Фото: Скріншот відео

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников-хасидов, находящихся на границе с Беларусью.

Об этом глава МВД Израиля написал в письме к главе Украинского государства.

"Уважаемый господин, на личной, сердечной ноте, практически в последние моменты, обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм", - говорится в письме.

Напомним, по состоянию на утро 15 сентября на границе с Беларусью по-прежнему находились несколько сотен хасидов, пытающихся попасть в Украину, несмотря на ограничения въезда.

В Офисе президента сообщили, что ситуация на украинско-белорусской границе полностью контролируется.

Вчера вечером белорусские пограничники сообщили о присутствии в пунктах пропуска на границе с Украиной более 1,5 тыс. евреев-хасидов, планировавших попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. С представителями хасидов встретился глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он предупредил их об ответственности в случае нарушения границы.

Ранее сегодня МИД Украины попросил Беларусь не оформлять на выезд в Украину паломников, не подпадающих под категорию исключений.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, так как это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента. Правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани.

На время паломничества хасидов в городе с 15 по 21 сентября усилили карантин. В районе паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

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