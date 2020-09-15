Рада приняла Заявление относительно ситуации в Беларуси с осуждением действий режима Лукашенко (дополнено)

Верховная Рада поддержала в целом постановление о Заявлении парламента относительно ситуации в Республике Беларусь .

Его поддержали 228 нардепов, объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Документ представил Глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Члены комитета единогласно поддержали необходимость реакции Верховной Рады Украины на ситуацию... Указанный проект постановления направлен на одобрение заявления парламента Украины с осуждением действий властей Республики Беларусь и призывом наладить цивилизованный и демократический диалог с обществом", - сообщил Мережко.

Мережко добавил, что события в Беларуси дают основания полагать, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления граждан.

"В заявлении также содержится оценка текущей ситуации в Беларуси, осуждаются методы, применяемые официальными властями Республики Беларусь , высказывается недопустимость привлечения сил РФ и ОДКБ для нормализации ситуации, содержится призыв к решению кризиса демократическим способом с привлечением независимых международных посредников", - отметил Мережко.

Кроме этого, в принятом документе говорится о санкциях в отношении лиц, причастных к насилию над протестующими.

Напомним, что массовые акции протеста охватили Беларусь после президентских выборов, результаты которых, по мнению демонстрантов, сфальсифицированы. Почти сразу начались столкновения с силовиками, во время которых за несколько дней было задержано по меньшей мере 7 тысяч человек. Задержание сопровождалось чрезмерным применением силы, а задержанных пытали в изоляторах.

По данным ООН , во время акций протеста четыре человека погибли. После задержаний истязаниям подверглись не менее 450 человек.

Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "вводом войск НАТО".

17 августа депутаты Европарламента заявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата.

Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон грата 30 белорусов. Среди них - президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.

7 сентября в Минске задержали одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову. Утром следующего дня стало известно, что ее пытались выдворить в Украину, однако она порвала паспорт, чтобы сделать невозможным прохождение границы. С тех пор она находится под стражей.

В Украину принудительно отправили соратников оппозиционерки Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

3 сентября Парламентский комитет внешней политики одобрил к рассмотрению один из четырех проектов заявлений Верховной Рады относительно выборов в Беларуси.