Рада приняла Заявление относительно ситуации в Беларуси с осуждением действий режима Лукашенко (дополнено)
Документ поддержали 228 парламентариев.
Верховная Рада поддержала в целом постановление о Заявлении парламента относительно ситуации в Республике Беларусь.
Его поддержали 228 нардепов, объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.
Документ представил Глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
"Члены комитета единогласно поддержали необходимость реакции Верховной Рады Украины на ситуацию... Указанный проект постановления направлен на одобрение заявления парламента Украины с осуждением действий властей Республики Беларусь и призывом наладить цивилизованный и демократический диалог с обществом", - сообщил Мережко.
Мережко добавил, что события в Беларуси дают основания полагать, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления граждан.
"В заявлении также содержится оценка текущей ситуации в Беларуси, осуждаются методы, применяемые официальными властями Республики Беларусь, высказывается недопустимость привлечения сил РФ и ОДКБ для нормализации ситуации, содержится призыв к решению кризиса демократическим способом с привлечением независимых международных посредников", - отметил Мережко.
Кроме этого, в принятом документе говорится о санкциях в отношении лиц, причастных к насилию над протестующими.
Напомним, что массовые акции протеста охватили Беларусь после президентских выборов, результаты которых, по мнению демонстрантов, сфальсифицированы. Почти сразу начались столкновения с силовиками, во время которых за несколько дней было задержано по меньшей мере 7 тысяч человек. Задержание сопровождалось чрезмерным применением силы, а задержанных пытали в изоляторах.
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