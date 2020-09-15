В "деле вагнеровцев" открыты три уголовных производства, - Венедиктова

Продолжается следствие.

В "деле вагнеровцев" открыты три уголовных производства, - Венедиктова
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыты три уголовных производства.

Об этом она заявила на заседании Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть три уголовных производства по "вагнеровцам"", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, первое из этих уголовных производств было открыто сразу после того, как появилась информация в СМИ.

"Сразу же реакция ГБР была, следствие продолжается", - отметила Венедиктова.

Напомним, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них являются гражданами Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнера", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

4 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.

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