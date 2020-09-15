Зеленский прибыл с официальным визитом в Австрию
Его встретили в ведомстве федерального президента.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Республику Австрия.
Зеленского официально встретили в ведомстве Федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена, сообщили на странице Офиса президента Украины в Facebook.
Зеленского сопровождает его супруга Елена.
Напомним, что это первый визит украинского президента в другое государство за время пандемии. Сообщалось, что планируются встречи с Федеральным канцлером Себастьяном Курцем и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.
Накануне визита Владимир Зеленский дал интервью австрийским СМИ, в которых, в частности, сообщил о своих главных приоритетах как главы государства. Также он заявил, что большинство мэров просились стать кандидатами от партии "Слуга народа" на местных выборах, которые пройдут 25 октября.