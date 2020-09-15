Украинский военный подорвался во время инженерных работ у Водяного

Боец Вооруженных Сил Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время инженерных работ у Водяного на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 15 сентября, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Бойцу уже оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.