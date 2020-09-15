В мэрии Харькова подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом
Представитель мэрии опроверг сообщения СМИ об отеке мозга и коме.
В Харьковском городском совете подтвердили, что мэр города Геннадий Кернес заболел коронавирусом и сейчас находится на лечении.
Директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко рассказал, что Кернес находится в 17-й больнице.
"Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких", - сказал Сидоренко.
При этом представитель мэрии опроверг сообщения СМИ об отеке мозга и коме. По словам Сидоренко, это - "фейки, которые могут возникнуть в больной, политически озабоченной голове".
В то же время местное издание "Харьков Тудей" пишет, что Кернес находится в реанимации хирургического отделения.
Напомним, 14 сентября Сидоренко подтвердил, что Кернес находится на больничном с 10 сентября. По его словам, полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. Однако с каким именно диагнозом был госпитализирован Кернес, Сидоренко не ответил, ссылаясь на неразглашение медицинской тайны.
Информация о том, что Кернес заболел коронавирусом, появилась еще в начале сентября. Тогда его пресс-служба опровергла эту информацию.