Почти половина партий проигнорировали местные выборы, - Комитет избирателей

Об участии в выборах заявили 194 партии из 349 официально зарегистрированных в Украине.

Почти половина партий проигнорировали местные выборы, - Комитет избирателей
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Почти половина из зарегистрированных в Украине политических партий проигнорировали местные выборы. Всего об участии в выборах заявили 194 партии.

Об этом сообщает Комитет избирателей со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 1 января 2020 года было зарегистрировано 349 политических партий.

Об участии в предыдущих местных выборах 2015 года заявили 140 политических партий, почти на полсотни партий меньше, чем на выборах 2020 года.

"Особенностью местных выборов 2020 года является участие в выборах значительного количества так называемых региональных политических партий. То есть политических сил, которые выдвигают кандидатов только в пределах отдельных областей, районов и даже городов. В частности, об участии в выборах заявили такие партии как «Ровно вместе», «Херсонцы», «Блок Кернеса - успешный Харьков», «Партия черновчан», «Березанская община», «Белая Церковь вместе», ВО «Черкасчане», «Партия винничан», «Патриоты Волыни», «Родное Закарпатье», «Николаевцы», «Команда Днепра» и др.", - отметили в КИУ.

Глава Комитета Алексей Кошель отметил, что количество заявленных партий значительно ниже, чем количество официально зарегистрированных, поскольку значительная их часть существует только на бумаге, а участия в избирательных процессах фактически не принимает.

"Также нужно учитывать тот факт, что не все из тех партий, которые заявили об участии в местных выборах, реально будут активно выдвигать кандидатов. Традиционно часть политических партий участвуют в выборах лишь для того, чтобы получить места в избирательных комиссиях и позже «перепродать» их в пользу более известных политических сил", - добавил глава КИУ.

Напомним, Центральная избирательная комиссия совместно с экспертами профильных министерств и военными медиками разработали алгоритм проведения местных выборов 25 октября. В алгоритме предлагали разрешить голосовать людям с симптомами заболеваний, но в отдельной кабине.

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