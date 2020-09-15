Генпрокурор Венедиктова пришла в Верховную Раду из-за обвинений нардепа Юрченко во взяточничестве (дополнено)

По ее словам, пока нет установленного факта использования служебного положения и получения взятки.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пришла на заседание Верховной Рады 15 сентября. Она заявила, что для нее "нет различия между людьми" и она поможет отправить за решетку любого, если будут достаточные основания.

Венедиктова заявила, что пришла, чтобы обратиться к залу.

"Я прятаться не собираюсь. Хочу коротко обратиться к залу. Я могу вас разочаровать. Но в этом государстве идет несколько дел по многим народным избранникам... Может показаться, что генеральный прокурор пытается кого-то защитить, отбелить - нет, я никого не буду покрывать. Если есть состав преступления, то конкретный депутат будет привлечен. Я могу назвать фамилию - это народный депутат Александр Юрченко. Человек с особым процессуальным статусом", - заявила она.

Венедиктова добавила, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", - заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

"Хочу сообщить, что вчера получила письмо от руководства НАБУ по подозрению без материалов уголовного производства. Мы готовы изучить материалы уголовного производства, если будет достаточно оснований сообщить о подозрении - я это сделаю и сообщу", - заявила она.

Также Венедиктова заявила, что "материалы досудебного следствия просто сливаются некоторым депутатам или СМИ ".

"Я пришла ответить вам на вопрос, что происходит. Мы помним медийный кейс НАБУ и САП по мотивам "пленок ОАСК". Прошло более 3 месяцев с момента уведомления о подозрении. И что дальше? Материалов от НАБУ у меня на столе до сих пор нет . Когда мы говорим об арестах людей с особым статусом - а судьи имеют определенный статус, - вопросы об аресте без материалов производств невозможны. Я не позволю беспредела в этой стране, это может потом коснуться каждого", - заявила она.

Напомним, что о том, что Юрченко якобы причастен к вымогательству взятки, несколько дней назад сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам журналиста Юрия Бутусова, Александр Юрченко и его помощник Иван Фищенко пойманы НАБУ на взятке, которую те якобы планировали получить за продвижение законопроекта. К ним якобы обратился инвестор, который заявил о намерении построить мусороперерабатывающий завод. И предложил внести поправки в законодательство с целью предоставления компании "зеленого тарифа". За это Фищенко требовал 13 тысяч долларов.

3 августа в компании согласились выплатить взятку. Через несколько дней Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами".

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу о взяточничестве.

14 августа стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга Народу" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.