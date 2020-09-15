?Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха, - Сущенко

Следствие рассматривает четыре основные версии избиения бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщил бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко.

"Сегодня пригласили в следственный отдел полиции дать показания по делу нанесения/получения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху. Вопросы были по существу. Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия. Рассматриваются четыре основные версии. Несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Владимиру", - написал он.

Сущенко отметил, что отдельные обстоятельства инцидента свидетельствуют о маловероятности несчастного случая, хотя его версию тоже не исключают. Остальные версии остаются рабочими и отрабатываются.

Продолжается судебно-медицинская экспертиза, и от ее выводов зависит успех расследования.

"К сожалению, медицинская карточка и другие данные Владимира Балуха остались в оккупированном Крыму, и их отсутствие затрудняет выяснение важных физических сведений, которые могли бы пролить свет в деле. Не добавляет оптимизма для объективного расследования и то обстоятельство, что в ночь с 7 на 8 сентября в Киеве был ливень. Ее последствия значительно усложнили получение необходимых вещественных и других доказательств", - рассказал Сущенко.

Однако, по его словам, следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Правоохранители ждут, когда Балух придет в себя и сможет дать показания.

Напомним, утром 8 сентября Балуха нашли избитым. У него сломаны рука и ключица. Офис Президента заявил, что "крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного" и требует от Нацполиции быстрого и полного расследования этого преступления. Кроме того, в ОП отметили, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападении мог быть политический мотив.

В Нацполиции также рассказали о деталях избиения Балуха. На 14 сентября его состояние оставалось стабильно тяжелым.

Ранее стало известно, что "Европейская Солидарность" предложила Балуху баллотироваться от политсилы на местных выборах.