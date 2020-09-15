Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха, - Сущенко

Это: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

?Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха, - Сущенко
Фото: Lb.ua

Следствие рассматривает четыре основные версии избиения бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщил бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко.

"Сегодня пригласили в следственный отдел полиции дать показания по делу нанесения/получения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху. Вопросы были по существу. Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия. Рассматриваются четыре основные версии. Несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Владимиру", - написал он.

Сущенко отметил, что отдельные обстоятельства инцидента свидетельствуют о маловероятности несчастного случая, хотя его версию тоже не исключают. Остальные версии остаются рабочими и отрабатываются.

Продолжается судебно-медицинская экспертиза, и от ее выводов зависит успех расследования.

"К сожалению, медицинская карточка и другие данные Владимира Балуха остались в оккупированном Крыму, и их отсутствие затрудняет выяснение важных физических сведений, которые могли бы пролить свет в деле. Не добавляет оптимизма для объективного расследования и то обстоятельство, что в ночь с 7 на 8 сентября в Киеве был ливень. Ее последствия значительно усложнили получение необходимых вещественных и других доказательств", - рассказал Сущенко.

Однако, по его словам, следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Правоохранители ждут, когда Балух придет в себя и сможет дать показания.

Напомним, утром 8 сентября Балуха нашли избитым. У него сломаны рука и ключица. Офис Президента заявил, что "крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного" и требует от Нацполиции быстрого и полного расследования этого преступления. Кроме того, в ОП отметили, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападении мог быть политический мотив.

В Нацполиции также рассказали о деталях избиения Балуха. На 14 сентября его состояние оставалось стабильно тяжелым.

Ранее стало известно, что "Европейская Солидарность" предложила Балуху баллотироваться от политсилы на местных выборах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Состояние здоровья Балуха стабильно тяжелое, без неожиданностей, - ГеращенкоСостояние здоровья Балуха стабильно тяжелое, без неожиданностей, - Геращенко
Еще четырем сотрудникам Кагарлицкого отделения полиции сообщили о подозрении в причастности к пыткам и изнасилованиямЕще четырем сотрудникам Кагарлицкого отделения полиции сообщили о подозрении в причастности к пыткам и изнасилованиям
Конституционный Суд рассматривает представление относительно закона о НАБУКонституционный Суд рассматривает представление относительно закона о НАБУ
Состояние Балуха стабильно тяжелое, он на аппарате ИВЛ, - Ирина ГеращенкоСостояние Балуха стабильно тяжелое, он на аппарате ИВЛ, - Ирина Геращенко
"Евросолидарность" требует немедленного расследования нападения на Балуха"Евросолидарность" требует немедленного расследования нападения на Балуха
В Киеве неизвестные избили бывшего политзаключенного Кремля Балуха (обновлено)В Киеве неизвестные избили бывшего политзаключенного Кремля Балуха (обновлено)
В столичном Гидропарке избили бывшего узника Кремля Владимира БалухаВ столичном Гидропарке избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Правительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в УкраинеПравительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в Украине
Зеленский собрал четырех президентов на "линейке чести и памяти"Зеленский собрал четырех президентов на "линейке чести и памяти"
Последние новости
Подгружаем последние новости