Несколько сотен хасидов остаются на границе с Беларусью, - МВД

Движение транспорта через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным.

Несколько сотен хасидов остаются на границе с Беларусью, - МВД
На кордон прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко
Фото: Скріншот відео

По состоянию на утро 15 сентября на границе с Беларусью продолжают находиться несколько сотен хасидов, которые пытаются попасть в Украину, несмотря на ограничение въезда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По состоянию на утро на границе с Беларусью скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая информацию об ограничении въезда иностранцев, введенном с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным.

В МВД уверяют, что в настоящее время на границе с Республикой Беларусь имеются необходимые резервы.

Напомним, вчера вечером белорусские пограничники сообщали о присутствии в пунктах пропуска на границе с Украиной более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. С представителями хасидов встретился глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он предупредил их об ответственности в случае нарушения границы.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента. Правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани.

На время паломничества хасидов в городе с 15 по 21 сентября усилили карантин. В районе паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

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