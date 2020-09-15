Резников назвал мифом информацию о "совместной инспекции" украинских позиций около Шумов

По его словам, Украина согласилась только на проверку того, действительно ли ВСУ нарушили договоренности в "серой зоне".

Информация о том, что на украинских позициях у Шумов должна была состояться "совместная инспекция" с оккупантами, является мифом.

Об этом в эфире “Свободы слова” сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

"Миф о том, что должна была быть инспекция на украинских позициях боевых. Это не правда. Об этом даже речи не шло. Речь шла о том, что нас обвинила РоSSийская Федерация в том, что мы якобы нарушаем режим прекращения огня, потому что наши военные копают траншею. Якобы в городе Шумы 25 метров прокопали украинские военные к противнику", - сообщил Резников.

Сторона ОБСЕ сообщила, что такого нарушения зафиксировано не было, работы там проводились только до 5 июля.

"Но РоSSийская Федерация говорила, что это не имеет значения, что говорят СММ ОБСЕ , мы это ставим под сомнение, так давайте это проверять. Но речь шла об этой траншее - она находится в «серой зоне», она не находится на позициях украинских войск. Далее шло обсуждение, что в качестве исключения, в качестве доказательства, что доверять СММ ОБСЕ нужно, было проговорено по согласованию с госпожой Хайди Грау - и она подчеркнула, что это исключение, будет сделано расследование с возможностью на месте прийти всем вместе и посмотреть, там свежая эта траншея раскопанная или старая. Речь не шла о посещении боевых позиций украинских сил. Поэтому ни о какой инспекции украинских позиций боевиками речь не шла", - заявил Алексей Резников.

Он добавил, что впервые информация об "инспекции" прозвучала именно от роSSийских СМИ .

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

Украинские военные придерживались режима тишины, в то время как оккупанты делали провокационные выстрелы.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте. Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

После этого роSSийско-оккупационные войска трижды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

На внеочередном заседании ТКГ договорились о "совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ ". Однако 10 сентября запланированная проверка сорвалась, так как оккупанты выдвинули Минобороны Украины "кучу новых требований и претензий". После этого оккупанты обстреляли украинские позиции у Шумов.

11 сентября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что проверка украинских позиций вместе с боевиками у села Шумы на Донбассе может начаться через несколько дней.