Зеленский набирает кредитов под строительство дорог. как Янукович, - Омелян

Зеленский идет по стопам Януковича, набирая кредитов под строительство дорог, - Омелян

Владимир Зеленский и его властная команда запланировали на будущий год вложить 150 миллиардов гривен в строительство дорог. Это - рекордное финансирование этой отрасли. Однако большинство этих средств планируют взять в долг. На такой факт обратил внимание бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Проект бюджета 2021 только был подан в парламент, а Владимир Омелян уже успел его тщательно исследовать, особенно в его "любимой" части - инфраструктурной. Итак, на что обратил внимание экс-глава Мининфрастуктуры. На развитие аэропортов и строительство новых морских портов в бюджете на следующий год не заложено ни копейки.

"И слава богу, потому что это сразу было бредом", - делает ремарку Емельян.

"Впервые в проекте бюджетаукраинско заложено около 4 млрд грн для Укрзализныци (100 вагонов и электрификация двух участков) - это очень хорошо!" - должен признать бывший куратор этой компании.

При этом он сразу замечает, что в этом году впервые совсем не обновлялся подвижной состав УЗ, что, конечно, очень плохо.

Зеленский идет по стопам Януковича, набирая кредитов под строительство дорог, - Омелян

Далее он переходит к расходам на дороги и подробно останавливается на этом пункте. Итак, в следующем году правительство планирует потратить около 150 млрд на финансирование дорог. И это - рекордная сумма, которая, на первый взгляд, не может не радовать. Но, как замечает ярый критик бюджета, более половины этих денег планируют занять, то есть фактически взять в виде кредитов в коммерческих банках под государственные гарантии.

"То же делал Янукович, когда набрался кредитов на Евро 2012 под строительство дорог и в результате объем долгов стал больше за поступления. Отрасль умерла", - пишет Омелян.

Из-за больших заимствования Дорожному Фонду придется потратить колоссальную сумму на обслуживание долга. Так, в текущем, 2020, году Фондом на погашение долгов было потрачено 5,6 миллиарда гривен. А в следующем году Дорожный фонд уже должен будет погасить 13,5 миллиарда. Это уже - огромная сумма, которой не было за последние пять лет. И это притом, что в этом году Дорожный Фонд возьмет только 20-миллиардную ссуду. А вот на следующий год предусмотрено занять на дорожные нужды уж 70 миллиардов. Поэтому в 2022 придется отдавать огромную сумму.

"С 2022 Дорожный Фонд можно будет ликвидировать, так как все его поступления пойдут на выплату долгов. И что дальше? В этом году, дай Бог, отремонтируем 1,5% дорожной сети, в 2021 - 2%, а дальше - опять все, приехали ?! ", - спрашивает бывший министр.

Конечно же, на ссудах жить любому трудно. Неплохо, если бы на все были собственные заработанные деньги, и всем их хватало. Но, к сожалению, пока реалии не такие. А дороги делать все равно нужно, ведь без них и логистика - не логистика, и государство - не государство. Качественные дороги нам нужны и для внутреннего пользования, и для того, чтобы стать надежным транспортным коридором с запада на восток и наоборот, на что Украина обречена в силу своего геополитического положения. А для этого, прежде всего, нужны три составляющие: качественные пути сообщения, мир и соблюдение законности на всей территории. Над этим, собственно, и пытается работать нынешняя власть. Да - не всегда успешно, со многими проколами, и не всегда профессионально. Команде Зеленского не хватает профессионалов - это очевидно. Даже профессиональной критики. Вот Владимир Омелян и присоединился со своей - и это уже немалый позитив.

Напомним, Омелян также раскритиковал борьбу президента Зеленского с перегруженными фурами. Он предполагает, что президент объявил войну перегруженным фурам из-за того, что сам хочет быть "в доле" от взяток, которые платят водители перегруженного транспорта.


Марченко Любов, Тудей

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