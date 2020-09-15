Зеленский в интервью австрийской газете назвал главные приоритеты своего президентства

По его мнению, Украина уже имеет достижения в прекращении войны.

Зеленский в интервью австрийской газете назвал главные приоритеты своего президентства
Фото: president.gov.ua

Главными приоритетами президента Украины Владимира Зеленского является прекращение войны и возвращение украинских территорий.

Об этом президент сообщил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung накануне официального визита в Австрию.

"Когда я даю обещания, то это не пустые слова. Прекращение войны и возвращения украинских территорий - вот мой главный приоритет. Это не романтические обещания. Конечно, это не просто. Но мы уже многого достигли. Вернули из плена 140 человек. Мы развели войска. Там больше нет стрельбы, почти никого не убивают. За исключением одной смерти, за семь недель не было никаких потерь. Все это видят, и Европа тоже. Иногда слышны выстрелы сепаратистов. Но мы на них не отвечаем, и это хорошо", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что на оккупированной территории есть много проукраински настроенных людей. Их сажают в тюрьмы за то, что они празднуют День независимости и другие украинские праздники.

Напомним, что 15-16 сентября президент Украины Владимир Зеленский совершит первый зарубежный официальный визит за время пандемии в Республику Австрия.

Он встретится с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастьяном Курцем и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

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