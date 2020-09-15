В Польше нашли два "тайника Новака" с наличными на миллион долларов

Также наложен арест на две квартиры и автомобиль Land Rover.

В Польше нашли два "тайника Новака" с наличными на миллион долларов
Фото: facebook/Славомір Новак

Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) выявило два тайника, в которых экс-министр транспорта Польши и бывший глава "Укравтодора" Славомир Новак спрятал наличные в эквиваленте более чем 1 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"CBA изъяло деньги, источником которых являлись коррупционные преступления, совершенные Славомиром Н. Деньги были спрятаны в двух специально подготовленных тайниках. Оперативники изъяли наличные в размере более 4 млн злотых, в частности 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых", - говорится в заявлении антикоррупционного бюро.

Также CBA арестовало другие активы, приобретенные за деньги, полученные в результате коррупционных преступлений. Речь идет о двух квартирах, общая стоимость которых оценивается в около 2 млн злотых (около 550 тысяч долларов), а также автомобиль Land Rover.

Кроме того, изъяты другие материальные ценности, которые могут быть доказательствами по делу.

Сообщается, что Центральное антикоррупционное бюро продолжает действия по выявлению очередных доказательств в следствии и имущества других лиц, находящихся под следствием.

Напомним, Новака задержали 20 июля в польском Гданьске. Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что деятельность возглавляемой Новаком преступной организации была направлена на расхищение средств международных организаций.

Новака, возглавлявшего польское министерство транспорта, Окружная прокуратура в Варшаве обвинила в коррупции. Обвинения охватывают период с октября 2016 по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

21 июля Славомиру Новаку вручено украинское подозрение.

22 июля польский суд арестовал его на три месяца.

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