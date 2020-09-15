Качура не исключает отзыва поправок к постановлению о местных выборах

Он отметил, что процесс местных выборов запущен, и сейчас уже невозможно реализовать его идею.

Проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов может быть отозван из парламента.

Об этом в комментарии "Интерфаксу-Украина" сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственной власти Александр Качура (фракция "Слуга Народа").

"Возможно, я буду в каком-то виде отзывать это постановление для того, чтобы мы наработали общее консолидированное решение всего комитета и всех фракций", - сказал нардеп.

Он также отметил, что процесс местных выборов запущен, и сейчас уже невозможно реализовать его идею.

"Мы будем это обсуждать, и, я надеюсь, сегодня. Но я не исключаю вариант, что нам нужно будет дорабатывать постановление", - подчеркнул он.

15 июля Верховная Рада проголосовала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно постановлению, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

12 сентября представитель Украины в политической подгруппеТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона на встрече советников глав государств "нормандской четверки" 11 сентября в Берлине не брала на себя никаких обязательств по пересмотру постановления Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине на 25 октября.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сегодня заявил, что Верховная Рада не планирует пересматривать постановление о проведении местных выборов.