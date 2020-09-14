Главу католиков Беларуси лишили гражданства

Ранее его не впустили в Беларусь.

Главу католиков Беларуси лишили гражданства
Фото: sib-catholic.ru

Белорусская власть лишила гражданства главу Конференции католических епископов Беларуси, Митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Об этом сообщает Catholic.by.

Ранее Кондрусевича белорусские пограничники не пропустили на территорию страны. Архиепископ направил Госпогранкомитету Беларуси письмо с требованием назвать причину запрета. В полученном ответе за подписью председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо говорится, что паспорт Кондрусевича был признан недействительным.

"Мы хотели бы сообщить Вам, что Вам не разрешили пересечь государственную границу в связи с решением, принятым органами внутренних дел объявить паспорт гражданина Республики Беларусь, который принадлежит Вам, недействительным. Вы имеете право обратиться в МВД по поводу решения о признании вашего паспорта недействительным", - сказано в письме.

Со своей стороны архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился в Министерство внутренних дел республики с просьбой прояснить ситуацию и выразил надежду на возможность скорейшего возвращения домой.

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда государственные экзит-полы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую - 10,1%. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Сообщалось о погибших и раненых.

В настоящее время из семи членов президиума Координационного совета Беларуси шестеро или задержаны, или насильно вывезены за границу.

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