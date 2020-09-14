РоSSия решила отвести своих силовиков от границы с Беларусью

Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РоSSия решила отвести своих силовиков от границы с Беларусью
Фото: kremlin.ru

РоSSия отведет резерв своих силовых структур, созданный возле границ с Белорусью, в места постоянной дислокации.

Такая договоренность была достигнута во время встречи между президентами Беларуси и РоSSии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в Сочи, сообщает БЕЛТА.

Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что РоSSия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи роSSийско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

О создании резерва роSSийских силовиков у границ с Беларусью стало известно в конце августа. Об этом Путина якобы попросил сам Александр Лукашенко.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда государственные экзит-полы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую - 10,1%. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Сообщалось о погибших и раненых. Почти 7000 человек задержали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия будет добиваться восстановления водоснабжения Крыма путем давления на партнеров УкраиныРоSSия будет добиваться восстановления водоснабжения Крыма путем давления на партнеров Украины
Пограничники усилили меры безопасности на границе с БеларусьюПограничники усилили меры безопасности на границе с Беларусью
РоSSия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряковРоSSия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряков
На Донбассе РоSSия использует наемников из более чем 30 стран, - заместитель генпрокурора МамедовНа Донбассе РоSSия использует наемников из более чем 30 стран, - заместитель генпрокурора Мамедов
РоSSия подняла восемь истребителей из-за патрулирования бомбардировщиков США около КрымаРоSSия подняла восемь истребителей из-за патрулирования бомбардировщиков США около Крыма
РоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиковРоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиков
Рада отклонила постановление о назначении своих представителей в конкурсную комиссию САПРада отклонила постановление о назначении своих представителей в конкурсную комиссию САП
РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"
Еврокомиссия раскритиковала Венгрию за решение закрыть границы для граждан ЕСЕврокомиссия раскритиковала Венгрию за решение закрыть границы для граждан ЕС
Рада разрешила индексировать размер алиментов во внесудебном порядке
Последние новости
Подгружаем последние новости