РоSSия решила отвести своих силовиков от границы с Беларусью

РоSSия отведет резерв своих силовых структур, созданный возле границ с Белорусью, в места постоянной дислокации.

Такая договоренность была достигнута во время встречи между президентами Беларуси и РоSSии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в Сочи, сообщает БЕЛТА.

Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что РоSSия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи роSSийско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

О создании резерва роSSийских силовиков у границ с Беларусью стало известно в конце августа. Об этом Путина якобы попросил сам Александр Лукашенко.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда государственные экзит-полы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую - 10,1%. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Сообщалось о погибших и раненых. Почти 7000 человек задержали.