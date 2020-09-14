В Индонезии «антимасочников» заставили копать могилы

В статье подчеркивается, что наказанных не обязывают контактировать с телами умерших — они выполняют только ручную работу, выкапывая могилы и подготавливая участки для погребения. Телами умерших занимаются специалисты. По словам местных политиков, в регионе не хватает могильщиков, поэтому такие общественные работы — сейчас самые полезные.

В Индонезии зафиксировано более 220 тысяч случаев заболевания коронавирусом и не менее восьми тысяч смертей. В стране самое большое число погибших от COVID-19 в Юго-Восточной Азии.

Ношение масок в Индонезии введено на законодательном уровне с начала апреля. С июля в Восточной Яве ужесточили наказание за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах. Произошло это после резкого увеличения случаев заболевания коронавирусом и опроса, который показал, что более 70% жителей региона не носят маски.

Еще одно странное наказание для «антимасочников» в Индонезии придумали офицеры полиции Восточной Джакарты. Людей, не использующих средства индивидуальной защиты, заставляли лежать в открытом гробу на улице. Об этом сообщает BBC. Такой радикальный метод борьбы с «антимасочниками» просуществовал недолго. Губернатор Джакарты Будхи Новиан (Budhy Novian) заявил, что существует только два метода наказания (штраф и общественные работы), а офицерам полиции, проявившим «энтузиазм», будет сделан выговор.



