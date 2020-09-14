Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат

По словам Василевской-Смаглюк, "Укргидроэнерго" - единственное прибыльное госпредприятие.

Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат
Фото: uhe.gov.ua

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк считает, что желание Кабинета Министров переподчинить государственную энергогенерирующую компанию "Укргидроэнерго" может быть в интересах олигарха Рината Ахметова. Об этом она сказала Українським Новинам.

"Я думаю, что это инициатива Шмыгаля, говорят, он этим вплотную занимается. Ходят разговоры, что профильная министр и министерство против, но премьер якобы настроен очень решительно. Похоже, что сейчас они думают, каким образом предприятие («Укргидроэнерго») переподчинить себе. Этого нельзя делать. Потому что мне кажется, что тогда будет конфликт интересов между НКРЭ, Кабмином и, собственно, потребителями. Для чего это делается? Как говорят эксперты, этого предприятия очень сильно не хватает для того, чтобы у главного энергетического монополиста вышел замкнутый цикл. Я думаю, что это делается для того, чтобы поставить удобного руководителя", - считает нардеп.

Василевская добавила, что "Укргидроэнерго" - это единственное прибыльное госпредприятие в генерации, и не видит других причин для таких инициатив Кабмина.

"Какая цель? В ДТЭК почти вся энергетика - обычная и альтернативная - возможно, им не хватает гидроэнергетики. "Укргидроэнерго" - это единственное прибыльное госпредприятие. Мне кажется, что все, что делает сейчас Шмыгаль, это все, как я наблюдаю, из того, что мы видим, в интересах одной энергокомпании. Зачем это делать, если там есть наблюдательный совет, они прибыльное предприятие, они работают, и не было никаких проблем. И здесь, внезапно, его хотят передать", - подчеркнула парламентарий.

Как сообщалось ранее, депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб считает государственную энергогенерирующую компанию "Укргидроэнерго" одним из немногих государственных предприятий, руководитель которой является действительно эффективным и профессиональным.

Ранее "Укргидроэнерго" приняло меры по ликвидации последствий паводка на Днестре.

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