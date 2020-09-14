"Европейская солидарность" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев"

Этого, по словам Геращенко, требуют, семьи погибших на Донбассе от рук роSSийских наемников.

"Европейская солидарность" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев"
Фото: Lb.ua

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко считает, что Верховная Рада Украины должна создать ВСК по делу «вагнеровцев». Об этом она заявила во время Согласительного совета, продемонстрировав подписи родственников погибших на Донбассе от рук роSSийских наемников под требованием создать такую комиссию.

«Сейчас под Верховной Радой Украины проходит митинг семей погибших героев роSSийско-украинской войны. 25 тысяч как минимум вдов, дочерей, сестер, матерей погибших собрали подписи под петицией с требованием немедленно создать ВСК по вопросам «вагнеровцев». Я напомню, что постановление о создании такой ВСК уже две недели находится в парламенте, но блокируется», - сказала она.

«Эти женщины и мужчины требуют от вас, глава Верховной Рады, немедленно поставить создание такой ВСК», - обратилась депутат к Дмитрию Разумкову.

«Мы слышали от партии власти, что никакой спецоперации в отношении «вагнеровцев» наши героические спецслужбы не проводили. Потом они вынуждены были признать, что такая спецоперация была», - также отметила Ирина Геращенко.

Она добавила: «Вагнеровцы», кстати, признались, что они убивали воинов 25-й бригады десантников, сотни, тысячи украинских воинов. «Теперь мы слышим, что обсуждение этого вопроса - это предательство национальных интересов. Предательство национальных интересов Украины - это сдавать эту информацию Путину и врать обществу», - подчеркнула сопредседатель фракции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Украина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача", - ВенедиктоваУкраина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача", - Венедиктова
МВФ требует от властей Украины не трогать САП, НАБУ и ВАКСМВФ требует от властей Украины не трогать САП, НАБУ и ВАКС
"Евросолидарность" требует немедленного расследования нападения на Балуха"Евросолидарность" требует немедленного расследования нападения на Балуха
В Саудовской Аравии вынесли окончательный приговор по делу журналиста ХашоггиВ Саудовской Аравии вынесли окончательный приговор по делу журналиста Хашогги
Министр юстиции опубликовал решение суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанкеМинистр юстиции опубликовал решение суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке
ПАСЕ требует от РоSSии объяснений относительно отравления НавальногоПАСЕ требует от РоSSии объяснений относительно отравления Навального
Суд оставил за решеткой вероятного свидетеля по делу МН17 КунавинаСуд оставил за решеткой вероятного свидетеля по делу МН17 Кунавина
Судьи по делу Стерненко удовлетворили ходатайство адвокатов о своем отводеСудьи по делу Стерненко удовлетворили ходатайство адвокатов о своем отводе
В "Батькивщине" призывают создать парламентскую ВСК по тарифам на энергетикуВ "Батькивщине" призывают создать парламентскую ВСК по тарифам на энергетику
"Евросолидарность" требует устранить Фокина из ТКГ"Евросолидарность" требует устранить Фокина из ТКГ
Последние новости
Подгружаем последние новости