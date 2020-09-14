"Европейская солидарность" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев"

Этого, по словам Геращенко, требуют, семьи погибших на Донбассе от рук роSSийских наемников.

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко считает, что Верховная Рада Украины должна создать ВСК по делу «вагнеровцев». Об этом она заявила во время Согласительного совета, продемонстрировав подписи родственников погибших на Донбассе от рук роSSийских наемников под требованием создать такую комиссию.

«Сейчас под Верховной Радой Украины проходит митинг семей погибших героев роSSийско-украинской войны. 25 тысяч как минимум вдов, дочерей, сестер, матерей погибших собрали подписи под петицией с требованием немедленно создать ВСК по вопросам «вагнеровцев». Я напомню, что постановление о создании такой ВСК уже две недели находится в парламенте, но блокируется», - сказала она.

«Эти женщины и мужчины требуют от вас, глава Верховной Рады, немедленно поставить создание такой ВСК», - обратилась депутат к Дмитрию Разумкову.

«Мы слышали от партии власти, что никакой спецоперации в отношении «вагнеровцев» наши героические спецслужбы не проводили. Потом они вынуждены были признать, что такая спецоперация была», - также отметила Ирина Геращенко.

Она добавила: «Вагнеровцы», кстати, признались, что они убивали воинов 25-й бригады десантников, сотни, тысячи украинских воинов. «Теперь мы слышим, что обсуждение этого вопроса - это предательство национальных интересов. Предательство национальных интересов Украины - это сдавать эту информацию Путину и врать обществу», - подчеркнула сопредседатель фракции.