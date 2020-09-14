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2020-09-14
Глава Житомирского областного совета заболел СOVID-19
Владимир Ширма сейчас находится на больничном.
Голова Житомирської облради Володимир Ширма
Фото: Макс Левін
Глава Житомирского областного совета Владимир Ширма заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - написал Ширма.
Он также отметил, что перед болезнью он был в отпуске и не контактировал с сотрудниками областного совета и облгосадминистрации.
"Берегите себя, соблюдайте противоэпидемические меры. Это не шутки. К сожалению, это реалии нашей нынешней жизни. Будьте здоровы!" - написал Ширма.
Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что заболел коронавирусом.