В следующем году начнется масштабная реставрация культурных объектов, - Минкульт

"Старт должен состояться в следующем году. В этом году мы будем, прежде всего, реагировать на аварийные ситуации".

В следующем году начнется масштабная реставрация культурных объектов, - Минкульт
Фото: Макс Требухов

Начать реставрацию культурных объектов в Министерстве культуры и информационной политики планируют в 2021 году. В 2020-м будут заниматься аварийными ситуациями.

Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

"Старт должен состояться в следующем году. В этом году мы будем, прежде всего, реагировать на аварийные ситуации", - рассказал министр.

Отбор будет проводиться по трем основным критериям: статус объекта (преимущество - фигурантам списка ЮНЕСКО или кандидатам в него), состояние объекта (аварийное или неудовлетворительное), а также его привлекательность для туристов.

"Мы в ближайшее время будем выбирать экспертную группу, которая будет собирать заявки на эту реставрацию.

Это не только объекты, находящиеся на балансе Министерства культуры, но и объекты, которые будут подавать нам областные региональные органы власти", - сказал Ткаченко.

В интервью "Украинской правде" Ткаченко также рассказал, что программа "Большая реставрация" предусматривает преобразование этих объектов в объекты туристической аттракции.

"Большая реконструкция - это не просто реставрация, это развитие государственно-частного партнерства, это деньги и инвестиции для, например, замков, которые могут провести эту реставрацию, наполнить свои залы экспозициями, новыми гидами и стать туристическими достопримечательностями для людей, то есть заработать с другой капитализацией", - пояснил министр.

Программа продлится четыре года. В Минкульте прогнозируют, что на это нужно 55 млрд грн. Хотя этой суммы может не хватить.

Напомним, Национальный художественный музей Украины не может открыться из-за отсутствия средств на ремонт после обвала кессона. Ткаченко еще месяц назад обещал запустить процедуру выделения необходимых средств, однако НХМУ до сих пор ничего не получил.

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