Боевики стреляли из гранатометов неподалеку от Яковлевки
Среди украинских военных потерь нет.
РоSSийские оккупационные войска произвели два выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 зафиксирован 1 обстрел на Донецком направлении. Так, около 8 часов утра вооруженные формирования РФ осуществили 2 выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка", - говорится в сообщении.
Украинские военные огня не открывали. Боевых потерь среди наших защитников нет.
Напомним, за минувшие сутки, 13 сентября, пророSSийские оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".