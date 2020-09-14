Боевики стреляли из гранатометов неподалеку от Яковлевки

Среди украинских военных потерь нет.

Боевики стреляли из гранатометов неподалеку от Яковлевки
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

РоSSийские оккупационные войска произвели два выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 зафиксирован 1 обстрел на Донецком направлении. Так, около 8 часов утра вооруженные формирования РФ осуществили 2 выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка", - говорится в сообщении.

Украинские военные огня не открывали. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за минувшие сутки, 13 сентября, пророSSийские оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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