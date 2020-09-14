Глава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусом

Результат исследования на COVID-19 оказался положительным.

Глава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусом
Фото: Стаднік / Facebook

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник сообщил, что заболел коронавирусом.

"Я всегда говорил о своей открытости к вам, поэтому и сейчас считаю нужным поделиться с вами печальной новостью. Только что получил результат исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", - написал он у фейсбуке.

Стадник также рассказал, что поводом для обращения к врачу стали следующие симптомы: высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни.

"Дорогие мои, в который раз обращаюсь с просьбой беречь себя и своих близких. Будьте сознательны, следуйте советам врачей и специалистов. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачам", - добавил глава Николаевской ОГА.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Стадника главой Николаевской областной государственной администрации в сентябре прошлого года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Андрей Богдан заявил, что переболел коронавирусомАндрей Богдан заявил, что переболел коронавирусом
Экс-глава ДМС Нефедов, вероятно, возглавит список "Голоса" на выборах в КиевсоветЭкс-глава ДМС Нефедов, вероятно, возглавит список "Голоса" на выборах в Киевсовет
Глава МИД Польши: Лукашенко потерял легитимностьГлава МИД Польши: Лукашенко потерял легитимность
После тяжелого ранения скончался глава "Свободы" в НиколаевеПосле тяжелого ранения скончался глава "Свободы" в Николаеве
Глава Черниговской ОГА подал в отставку из-за "лишения влияния на кадровую политику"Глава Черниговской ОГА подал в отставку из-за "лишения влияния на кадровую политику"
Суд обязал СБУ открыть производство в отношении Ермака. Глава ОП назвал это пиаромСуд обязал СБУ открыть производство в отношении Ермака. Глава ОП назвал это пиаром
Глава Житомирской ОГА заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе нетГлава Житомирской ОГА заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе нет
Минздрав подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусомМинздрав подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусом
Глава Луганской ОГА выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛОГлава Луганской ОГА выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО
Глава Минюста призвал закрыть все тюрьмы в Украине кроме двухГлава Минюста призвал закрыть все тюрьмы в Украине кроме двух
Последние новости
Подгружаем последние новости