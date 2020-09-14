Глава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусом

Результат исследования на COVID-19 оказался положительным.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник сообщил, что заболел коронавирусом.

"Я всегда говорил о своей открытости к вам, поэтому и сейчас считаю нужным поделиться с вами печальной новостью. Только что получил результат исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", - написал он у фейсбуке.

Стадник также рассказал, что поводом для обращения к врачу стали следующие симптомы: высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни.

"Дорогие мои, в который раз обращаюсь с просьбой беречь себя и своих близких. Будьте сознательны, следуйте советам врачей и специалистов. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачам", - добавил глава Николаевской ОГА.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Стадника главой Николаевской областной государственной администрации в сентябре прошлого года.