Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года «О Стратегии национальной безопасности Украины»».

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Документ вводит в действие решение СНБО от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины" и утверждает соответствующую стратегию.

Стратегия нацбезопасности и обороны разработана по поручению президента. Она определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности: приоритеты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности; текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения его национальных интересов и безопасности; направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсы, необходимые для ее реализации.

В Стратегии отмечается, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность.

"Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду, и с которой свяжут судьбу их дети и внуки", - отмечается в документе.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины); устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей) взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США , прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины).

В Стратегии учтены последние изменения ситуации, связанные с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международной безопасности, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования, которые будут определять пути и инструменты ее реализации.

Напомним, СНБО отметил, что включит в Стратегию нацбезопасности умиротворение РоSSии.