Зеленский подписал закон, позволяющий получить от ЕС 1,2 млрд помощи

Соглашение о получении средств было достигнуто еще в июле.

Зеленский подписал закон, позволяющий получить от ЕС 1,2 млрд помощи
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно получения макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Средства планируется направить на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ.

"Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", - говорится в сообщении.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств и очерчивает мероприятия в рамках реализации структурных реформ, необходимые для получения второго транша этой помощи.

"Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа", - добавили в Офисе президента.

Напомним, что Украина и ЕС подписали меморандум и Кредитное соглашение 23 июля в Брюсселе. 1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, макрофинансовая помощь будет тратиться на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и продолжение структурных реформ.

Чтобы получить второй транш, Украина должна выполнить условия:

  • Управление государственными финансами. Этот блок включает вопросы медицинских закупок, прописано управление ГП "Государственные закупки" (корпоратизация), продолжение реформы налоговой и таможенной служб (открытые конкурсы для руководителей).
  • Государственное управление и верховенство права. Предусмотрены вопросы судебной реформы и продолжение реформы государственной службы.
  • Улучшение бизнес-климата, в частности, продолжение расширения полномочий частных исполнителей, поэтапная ликвидация налоговой полиции и создание Бюро финансовых расследований.
  • Секторальные реформы и госпредприятия. Предусмотрена реформа корпоратизации, создание независимых наблюдательных советов в топ-10 госпредприятий.

Закон о ратификации меморандума был принят Верховной Радой 25 августа. 3 сентября депутаты не поддержали постановление №0063 об отмене закона о ратификации соответствующего документа, чем разблокировали его подписание.

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