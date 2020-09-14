Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада", - Кучеренко

"Когда люди несли свои деньги в Аркаду, никто в КГГА не сказал им, что это мошенники и преступники".

Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада", - Кучеренко
Алексей Кучеренко
Фото: Макс Левин

Столичная власть должна защитить обманутых вкладчиков в строительство банка “Аркада”. Такое заявление на встрече с избирателями сделал кандидат на должность городского головы Киева, народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает пресс-служба.

Он уверен, что сейчас нужно искать компромисс и решать проблему 11 тысяч человек, вложивших свои деньги, но не получивших жилье.

"Когда люди несли свои деньги в Аркаду, никто в КГГА не сказал им, что это мошенники и преступники, не использовал свои полномочия, чтобы сразу прекратить это строительство. Напротив, его называли законным, застройщик имел разрешения и решения городского совета. Почему же теперь к инвесторам не выходит городской голова, не пытается решить эту проблему?" - заметил Алексей Кучеренко.

Он заявил, что главный приоритет сейчас - государственная система защиты граждан от афер, махинаций, мошенничества в сфере жилья.

"Сначала никто не говорил, что "Аркада" - это пирамида или нелегальное строительство. Поэтому здесь остаются большие претензии и к КГГА, и к государственным инспекциям", - подчеркнул Алексей Кучеренко.

Также политик заявил, что вошел в Межведомственную рабочую группу по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства как представитель "Батькивщины".

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