Мэр Харькова Кернес с 10 сентября находится на больничном

Последний раз его видели на публике 23 августа, в день города.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном.

Эту информацию "Суспільному" 14 сентября подтвердил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

С каким диагнозом был госпитализирован Кернес, Сидоренко не ответил, ссылаясь на неразглашение медицинской тайны.

12 сентября СМИ сообщали, что Кернес несколько недель не появлялся на публике. Последний раз его видели 23 августа, в день города.

Издание ZN.UA сообщает со ссылкой на источники в Офисе президента, что Кернес был доставлен в больницу с двусторонним воспалением легких, у него очень сложная форма коронавируса.

Источники в ОПУ и Харьковской мэрии сообщили, что Кернес в коме.

Напомним, информация о том, что Кернес заболел коронавирусом, появилась еще в начале сентября. Тогда его пресс-служба опровергла эту информацию.

В июне Кернес заявил, что пойдет на выборы мэра и планирует провести в горсовет собственную партию.