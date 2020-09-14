Кличко: школы пока работают в обозначенном формате

Школы в Киеве , несмотря на отнесение города к «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности, продолжают работать в обозначенном формате и по разработанным регламентам. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Многие родители интересуются, как будут работать столичные школы в связи с тем, что Киев с сегодняшнего дня отнесен к «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности. Школы пока работают в обозначенном формате и по разработанным регламентам. В случае каких-либо изменений - все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что руководители школ с самого начала обучения имеют четкие инструкции, как действовать в случае вспышки болезни. И различные варианты сценариев организации учебного процесса - в зависимости от конкретной ситуации, от количества учеников в классах и в целом в школе.

"На дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района, как я уже говорил ранее. Там заболевание обнаружили у учителей. Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников коронавирусом. В целом среди школьников обнаружили 179 больных. И 97 педагогов, инфицированных COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.