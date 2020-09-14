ВАКС оставил Микитася под арестом с залогом 100 млн гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего народного депутата, экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

"Сегодня, 14 сентября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и защитника по делу бывшего президента УГСК "Укрбуд"на постановление следственного судьи от 3 сентября 2020 года, которым подозреваемому была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе решение следственного судьи от 3 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил договор, согласно которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева , стоимость которых, как потом установила экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

Также Микитася обвиняют в даче взятки в размере 125 тысяч долларов главе Национальной гвардии Юрию Аллерову.

В октябре 2019 года Микитася взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он заплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом (Апелляционная палата позже решила взыскать только 30 млн, а не все 80 млн).

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен, который он обжаловал. Денег экс-депутат не внес.

28 мая ВАКС во второй раз отправил Микитася под стражу.