Хомчак вылечился от коронавируса

Зеленский поздравил главнокомандующего ВСУ с выздоровлением.

Хомчак вылечился от коронавируса
Фото: UA:TV

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вылечился от коронавируса и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Пресс-служба Офиса президента сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Хомчака с выздоровлением.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - сказал глава государства.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируемая. В то же время он сообщил статистику, что 11 человек из зоны проведения ООС - активные больные COVID-19 - проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции. Среди них - представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

Напомним, в сентябре стало известно, что Хомчак находится на самоизоляции в связи с положительным тестом на коронавирус.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Мэр Николаева заявил, что переехал жить в рабочий кабинет на время эпидемии коронавирусаМэр Николаева заявил, что переехал жить в рабочий кабинет на время эпидемии коронавируса
Юлия Тимошенко оправилась от коронавирусаЮлия Тимошенко оправилась от коронавируса
У главнокомандующего ВСУ Хомчака диагностировали COVID-19У главнокомандующего ВСУ Хомчака диагностировали COVID-19
Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса "перед очень особенным днем"Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса "перед очень особенным днем"
Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"
В Украине новый антирекорд: 2495 новых случаев коронавирусаВ Украине новый антирекорд: 2495 новых случаев коронавируса
В Министерстве энергетики вспышка коронавируса, - СМИВ Министерстве энергетики вспышка коронавируса, - СМИ
Правительство не выделило школам денег для защиты от коронавирусаПравительство не выделило школам денег для защиты от коронавируса
Венгрия закрывает границы из-за коронавирусаВенгрия закрывает границы из-за коронавируса
Правительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в УкраинеПравительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости