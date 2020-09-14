Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вылечился от коронавируса и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Пресс-служба Офиса президента сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Хомчака с выздоровлением.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - сказал глава государства.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируемая. В то же время он сообщил статистику, что 11 человек из зоны проведения ООС - активные больные COVID-19 - проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции. Среди них - представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

Напомним, в сентябре стало известно, что Хомчак находится на самоизоляции в связи с положительным тестом на коронавирус.