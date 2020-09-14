Дмитрий Гордон прокомментировал крах правления Лукашенка

Дмитрий Гордон прокомментировал крах правления Лукашенка: “Это поражение Советского Союза...“

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал события в Беларуси и решительно заявил, что Александр Лукашенко уже проиграл борьбу за власть в своей стране.

По его словам, то что сейчас происходит в Беларуси, означает не столько конец правления Лукашенко, сколько крах Советского Союза через 29 лет после его распада.

"Однозначно для меня то, что Александр Григорьевич проиграл. Даже если он кратковременно выиграет, это все равно уже поражение, причем это поражение даже не его, а Советского Союза", - заявил Гордон.

Лукашенко уже 26 лет правит страной, а за это время многое изменилось в мире. По словам Гордона, за это время выросло новое поколение молодых людей, которое не знает ничего о ценностях СССР "в которых жили их бабушки и дедушки, потому что они смешны на фоне цивилизованного мира, который живет по другим законам".

Также Дмитрий Гордон считает, что отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко "бесповоротно испорчены", и политики уже друг друга ненавидят.

"Есть здесь личная обида, даже ненависть, потому то Путин собирался снова стать президентом... Конституция РоSSии не позволяла это сделать, поэтому ему необходим был союз РоSSия – Беларусь, чтобы он стал президентом от союза. Но Лукашенко понимает, что лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе", – отметил Гордон.

Журналист не исключает, что Москва может "создавать легенду" для белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, чтобы впоследствии она заменила Лукашенко.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что часть людей из окружения Владимира Зеленского являются предателями, однако их имена оглашать не стал.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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