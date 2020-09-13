Глава МИД Польши: Лукашенко потерял легитимность

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко имеющим легитимацию от демократического общества".

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что действующая белорусская власть потеряла легитимность. Поэтому политика Польши пока адресована белорусскому обществу.

Об этом он заявил в эфире Польского радио.

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко имеющим легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики - ред.). Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу", - отметил глава МИД Польши .

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники выступают против фальсификаций на выборах президента, которые состоялись 9 августа. ПАСЕ , ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ не направляли наблюдателей на выборы.