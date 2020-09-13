Глава МИД Польши: Лукашенко потерял легитимность

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко имеющим легитимацию от демократического общества".

Глава МИД Польши: Лукашенко потерял легитимность
Фото: gov.pl

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что действующая белорусская власть потеряла легитимность. Поэтому политика Польши пока адресована белорусскому обществу.

Об этом он заявил в эфире Польского радио.

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко имеющим легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики - ред.). Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу", - отметил глава МИД Польши.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники выступают против фальсификаций на выборах президента, которые состоялись 9 августа. ПАСЕ, ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ не направляли наблюдателей на выборы.

В субботу, 12 августа, в белорусской столице состоялся "женский марш". На площади Свободы силовики пытались взять участниц в кольцо и оттеснить их. СМИ сообщали, что они искали женщин по дворам. Съемочную группу телеканала "Белсат" задержали в прямом эфире. Во время субботних акций протеста в городах Белоруси силовики задержали 114 граждан. Наибольшее количество задержанных в Минске.

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