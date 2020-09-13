Марш протеста в Минске: силовики задержали более 400 человек (обновлено)

Фото: tut.by

Обновление 21:39. В разных районах Минска задержаны более 400 участников акции "Марш героев: идем на Дрозды», в рамках которой протестующие собирались колоннами пройти к резиденции президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

"По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска. Задержаны несколько сотен человек. В разных районах столицы задержаны более 400 человек", - говорится в сообщении.

Обновление 19:25. В центре Минска участники акции протеста начали возводить баррикады на проезжей части.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и строят баррикады на проезжей части.

Движения транспорта по улице пока нет. Проезжая часть заполнена протестующими.

Обновление 17:10. Силовики продолжают задерживать протестующих в разных местах.

Очевидцы сообщают, что сотрудники правоохранительных служб со щитами оттеснили группу митингующих напротив Дома футбола на проспекте Победителей, после чего подъехали автозаки и начались задержания, передает TUT.by.

Издание Onliner пишет, что на улице Нововиленской силовики применили оружие.

"Одна из колонн дошла до преграды, которую построили силовики. Между протестующими и силовиками было расстояние примерно 50 метров. Люди перекликались и пытались спорить. После появились машины с щитами. Расстояние сократилось максимально. В какой-то момент раздался предупредительный выстрел в воздух", - говорится в сообщении.

Часть протестующих двинулась к "Минск-Арене", многотысячная колонна идет в направлении района Дрозды, где находится резиденция Лукашенко, а также проживают высокопоставленные чиновники.

Белорусское МВД перебросило туда большую часть личного состава с проспекта Победителей. Также там дежурят машины Красного Креста и "скорые".

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Обновление 15:30. По состоянию на 15.00 в разных районах Минска задержаны 250 человек. Об этом информируют в Министерстве внутренних дел республики, передает TUT.by.

В ведомстве отметили, что участники акций "использовали флаги и другую символику, незарегистрированную в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного".

В целом по стране, согласно сообщению МВД , зафиксировано 17 "очагов протестной активности", а количество участников не превышает 3 тысяч.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15.00. ВМинскевышли на очередной марш протеста. Участников начали задерживать еще до его начала. Об этом пишет издание TUT.by.

С утра в Минске заметили военную технику и автозаки. Колючей проволокой и забором перекрыли центральные площади и подступы к ним.

К колонне людей на проспекте Дзержинского подъехали около 15 бусов без номеров и военных машин. Силовики в форме внутренних войск оттеснили людей по проспекту от центра. По словам очевидцев, задержали более 20 человек - и мужчин, и женщин.

Десятки неизвестных в балаклавах, защитной экипировке и шлемах окружили несколько десятков человек, которые направлялись в сторону центра из микрорайона Грушевка. Люди стали в сцепки. Начались задержания.

Также силовики пытались разделить колонну на подступах к площади Победы. Проспект перекрыли. Начался разгон.

На улице Маяковского неизвестные в балаклавах с оружием и дубинками задержали нескольких человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

13 сентября в Минске запланировали очередной марш против Александра Лукашенко. На этот раз участники намерены дойти до его резиденции в Дроздах.