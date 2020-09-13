В Чехии объявили о второй волне заболевания COVID-19

Если темпы распространения болезни сохранятся, и власть не примет меры, к концу октября больницы страны будут работать на пределе.

В Чехии объявили о второй волне заболевания COVID-19
Фото: ptel.cz

Уполномоченный правительства Чехии по вопросам науки и исследований Роман Примула сообщил о том, что в страну пришла вторая волна заболевания COVID-19.

Об этом он заявил в эфире чешского телевидения, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, если темпы распространения болезни сохранятся, и власть не примет меры, к концу октября больницы страны будут работать на пределе.

"Сейчас мы наблюдаем более высокие темпы роста количества подтвержденных случаев (коронавируса - ред.), чем во время первой волны", - сказал Примула.

Сейчас в Чехии фиксируется увеличение заболеваемости коронавирусом. По данным на 12 сентября, в Чехии за сутки заразилось рекордное количество людей - 1541. На сегодня в Чехии выявлено более 35,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции. Умерли 453 человека, выздоровели более 21,2 тыс.

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