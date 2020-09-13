В правительстве Польши надеются на блокирование "Северного потока-2"

Европейский Союз и США требуют от Германии прекратить эту инвестицию.

В правительстве Польши надеются на блокирование
Фото: gov.pl

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау надеется на блокирование проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в эфире Польского радио.

Он отметил, что Европейский Союз и США требуют от Германии прекратить эту инвестицию.

"Аргументы, которые представляют США, очень рациональны. Ведь если мы должны платить РоSSии за газ, а она потом эти финансовые средства будет использовать на деятельность, направленную против Запада, то такие действия не имеют рационального основания", - пояснил Рау.

Напомним, мировые лидеры и политики поставили под сомнение будущее "Северного потока - 2" в связи з отравлением роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

6 сентября представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель сообщил, что она не исключает введения санкций против строительства газопровода, а 11 сентября глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что власть ФРГ рассматривает приостановку проекта.

Премьер-министр Дании, через воды которой проходит газопровод, предложила пересмотреть будущее “Северного потока-2”.

А президент США Дональд Трамп заявил, что, как и прежде, поддерживает идею отказа от "Северного потока-2".

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