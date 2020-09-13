Марш протеста в Минске: протестующие начали возводить баррикады (обновлено)
Демонстранты планируют дойти до резиденции Лукашенко в Дроздах.
Обновление 19:25. В центре Минска участники акции протеста начали возводить баррикады на проезжей части.
Об этом сообщает
"Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и строят баррикады на проезжей части.
Движения транспорта по улице пока нет. Проезжая часть заполнена протестующими.
Обновление 17:10. Силовики продолжают задерживать протестующих в разных местах.
Очевидцы сообщают, что сотрудники правоохранительных служб со щитами оттеснили группу митингующих напротив Дома футбола на проспекте Победителей, после чего подъехали автозаки и начались задержания, передает TUT.by.
Издание Onliner пишет, на улице Нововиленской силовики применили оружие.
"Одна из колонн дошла до преграды, которую построили силовики. Между протестующими и силовиками было расстояние примерно 50 метров. Люди перекликались и пытались спорить. После появились машины с щитами. Расстояние сократилось максимально. В какой-то момент раздался предупредительный выстрел в воздух", - говорится в сообщении.
Часть протестующих двинулась к "Минск-Арене", многотысячная колонна идет в направлении района Дрозды, где находится резиденция Лукашенко, а также проживают высокопоставленные чиновники.
Белорусское МВД перебросило туда большую часть личного состава с проспекта Победителей. Также там дежурят машины Красного Креста и "скорые".
Обновление 15:30. По состоянию на 15.00 в разных районах Минска задержаны 250 человек. Об этом информируют в Министерстве внутренних дел республики, передает TUT.by.
В ведомстве отметили, что участники акций "использовали флаги и другую символику, незарегистрированную в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного".
В целом по стране, согласно сообщению МВД, зафиксировано 17 "очагов протестной активности", а количество участников не превышает 3 тысяч.
15.00. В Минске вышли на очередной марш протеста. Участников начали задерживать еще до его начала. Об этом пишет издание TUT.by.
С утра в Минске заметили военную технику и автозаки. Колючей проволокой и забором перекрыли центральные площади и подступы к ним.
К колонне людей на проспекте Дзержинского подъехали около 15 бусов без номеров и военных машин. Силовики в форме внутренних войск оттеснили людей по проспекту от центра. По словам очевидцев, задержали более 20 человек - и мужчин, и женщин.
Десятки неизвестных в балаклавах, защитной экипировке и шлемах окружили несколько десятков человек, которые направлялись в сторону центра из микрорайона Грушевка. Люди стали в сцепки. Начались задержания.
Также силовики пытались разделить колонну на подступах к площади Победы. Проспект перекрыли. Начался разгон.
На улице Маяковского неизвестные в балаклавах с оружием и дубинками задержали нескольких человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами.
13 сентября в Минске запланировали очередной марш против Александра Лукашенко. На этот раз участники намерены дойти до его резиденции в Дроздах.
Жители города выходят на улицы каждое воскресенье после объявления результатов президентских выборов. Предыдущие акции, по оценкам СМИ, собирали не менее 100 тысяч человек.